Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев по-прежнему хочет стать членом НАТО

По словам украинского вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, Украина намерена продолжать стремиться стать членом НАТО.

Стефанишина обвинила Альянс в нерешительности относительно принятия Украины в свои ряды, добавив, что именно по этой причине украинский конфликт принял такие серьёзные формы.

"Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего", — сказала Стефанишина в интервью El Pais.

Ранее о сохранении намерения Киева вступить в НАТО говорил спикер Украинского парламента Руслан Стефанчук, заявивший, что часть конституции страны, в которой прописан курс на вступление в НАТО, останется неизменной.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее выразил поддержку стремлению Киева стать членом НАТО, однако напомнил, что с этим должны согласиться все его члены.