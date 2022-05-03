В Казахстане изъявили желание поставлять нефть в Венгрию

Глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика готова обеспечить Венгрию нефтью. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с венгерским коллегой Петером Сийарто.

Также министр отметил, что республика может экспортировать продукты металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности.

Тлеуберди пояснил, что сегодня вся мировая экономика испытывает сложности на фоне антироссийских санкций. Он также добавил, что сейчас, например, отменён прямой рейс авиакомпании Wizz Air в Венгрию.

Ранее официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщения, что Будапешт якобы отозвал вето на нефтяное эмбарго против России.