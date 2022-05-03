Глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика готова обеспечить Венгрию нефтью. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с венгерским коллегой Петером Сийарто.
Также министр отметил, что республика может экспортировать продукты металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности.
Тлеуберди пояснил, что сегодня вся мировая экономика испытывает сложности на фоне антироссийских санкций. Он также добавил, что сейчас, например, отменён прямой рейс авиакомпании Wizz Air в Венгрию.
Ранее официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщения, что Будапешт якобы отозвал вето на нефтяное эмбарго против России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.