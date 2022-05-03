Inside Over: Европа попала в ловушку в ходе экономического противостояния с РФ

Европейские страны попали в "идеальный шторм" в ходе экономического противостояния с РФ. Об этом заявил итальянский журналист Андреа Мураторе в статье для Inside Over.

По его словам, во время украинского конфликта цены на энергоресурсы в Европе взлетели. Кроме того, он напомнил, что в странах ЕС растёт инфляция, а евро и доллар ослабевают на фоне укрепления национальной валюты РФ.

Журналист подчеркнул: Европа пытается сократить импорт нефти и газа из России, однако поиск новых партнёров — весьма затратный процесс для ЕС.

"При этом доходы компании "Газпром" достигли максимума, она может требовать оплату за поставки российского газа в рублях", — отметил Мураторе.

Он добавил, что Европа оказалась в ловушке, подготовленной Россией. Евросоюз выйдет из газового противостояния "в лучшем случае с травмами", заключил автор.