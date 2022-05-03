Посол России в Анголе Владимир Тараров сообщил, что граждане государства с симпатией относятся к тому, как ведёт себя Москва в конфликте с Киевом, понимая, что в настоящее время решается будущее мирового порядка.
"Очень многие сочувствуют России, они понимают, за что мы боремся — чтобы порядок был не однополярный, а справедливый. Они понимают, что сейчас решается судьба этого миропорядка. И в Анголе это понимают, поэтому большинство ангольцев с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет вот в этой ситуации", — цитирует посла РИА Новости.
Также Тараров проинформировал, что в Анголе есть люди, которые хотели бы поехать в Донбасс в качестве добровольцев.
Ранее он сообщил, что лидеры западных стран оказывают давление на африканский регион и требуют осудить публично действия России на Украине.
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