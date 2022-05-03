Тараров: "В Луанде с симпатией относятся к позиции РФ в конфликте с Киевом"

Посол России в Анголе Владимир Тараров сообщил, что граждане государства с симпатией относятся к тому, как ведёт себя Москва в конфликте с Киевом, понимая, что в настоящее время решается будущее мирового порядка.

"Очень многие сочувствуют России, они понимают, за что мы боремся — чтобы порядок был не однополярный, а справедливый. Они понимают, что сейчас решается судьба этого миропорядка. И в Анголе это понимают, поэтому большинство ангольцев с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет вот в этой ситуации", — цитирует посла РИА Новости.

Также Тараров проинформировал, что в Анголе есть люди, которые хотели бы поехать в Донбасс в качестве добровольцев.

Ранее он сообщил, что лидеры западных стран оказывают давление на африканский регион и требуют осудить публично действия России на Украине.