Депутат бундестага: решение Германии обучать ВСУ может привести к ядерной войне

Власти ФРГ приняли решение не только поставлять тяжёлое вооружение на Украину, но и обучать представителей ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Жаклин Настич.

По её словам, Германия, проводя такую внешнюю политику, подставляет не только себя, но и другие европейские страны. Она считает, что решение ФРГ обучать украинских солдат может привести к ядерному конфликту.

"Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной", — сказала Настич в интервью Junge Welt.

Депутат убеждена: канцлер ФРГ Олаф Шольц действует безответственно. Как отметила политик, он видел опасность для Германии и Европы, но "уступил давлению в своей коалиции".

Ранее сообщалось, что оказание военной помощи Киеву повлечёт за собой падение уровня жизни рядовых жителей ФРГ.