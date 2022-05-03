Yonhap: Южная Корея и США планируют начать совместные учения 9 мая

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США планируют 9 мая начать совместные учения. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

В материале сказано, что Южная Корея и Штаты также намерены приступить к отработке приёмов борьбы с подводными лодками в Японском море.

При этом не уточняется, какая именно военная техника будет задействована в ходе двухнедельных учений.

"Масштабы тренировок в 2022 году будут соответствовать прошлым учениям", — сказал источник Yonhap.

На следующий день после старта учений, 10 мая, состоится инаугурация избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Как отмечает агентство, он пообещал укрепить альянс безопасности Сеул — Вашингтон под лозунгом "Мир через силу".

В середине апреля сообщалось, что КНДР запустила две ракеты в сторону Южной Кореи. Высота полёта снарядов составила 25 километров.