Глава E.ON Бирнбаум: ФРГ вряд ли продержится две ближайшие зимы без газа из РФ

В случае поспешного отказа от поставок российского газа Германия столкнётся с серьёзными проблемами в экономической сфере. Об этом заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

Он отметил, что не обладает полномочиями, позволяющими принимать соответствующие решения по голубому топливу. Однако руководитель предприятия предостерёг власти Германии от эмбарго на газ из России.

"Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счёт ущерба нашей промышленности и экономики", — сказал Бирнбаум в интервью FAZ.

При этом он добавил, что при таком сценарии у ФРГ больше не будет ни стали, ни химической промышленности. Глава концерна E.ON подчеркнул: Германию ждут "драматичные последствия", если страна откажется от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность сотрудничества со странами африканского региона в контексте поставок газа.