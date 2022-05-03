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Автор Екатерина Широкова

Nicola Porro: США создавали "пропасть" между Европой и Россией ещё при Обаме

Мир

Американские власти начали "готовить Европу" к закупке газа из США ещё при Бараке Обаме. По мнению итальянского журналиста-аналитика Рино Каммиллери, Штаты пытались увеличить пропасть в отношениях Евросоюза и России в течение нескольких лет.

Nicola Porro: США создавали "пропасть" между Европой и Россией ещё при Обаме

Как подчеркнул аналитик, Европа будет вынуждена закупать сланцевый газ у Штатов, даже на условиях завышенной стоимости.

"США не могут предложить энергоносители по конкурентоспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка", — написал Каммиллери для итальянского издания Nicola Porro. — В 2014 году Барак Обама приехал в Европу, призывая союзников, больше не покупать российский газ, а получать поставки из США".

Как подчеркнул аналитик, тогда же, под давление Вашингтона остановило "достройку ещё одного важного газопровода — Южного потока". Как подчеркнул Каммиллери, уже тогда США рассчитывали вытеснить Россию с газового рынка и занять позиции главного поставщика топлива для Европы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия барак обама
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