Nicola Porro: США создавали "пропасть" между Европой и Россией ещё при Обаме

Американские власти начали "готовить Европу" к закупке газа из США ещё при Бараке Обаме. По мнению итальянского журналиста-аналитика Рино Каммиллери, Штаты пытались увеличить пропасть в отношениях Евросоюза и России в течение нескольких лет.

Как подчеркнул аналитик, Европа будет вынуждена закупать сланцевый газ у Штатов, даже на условиях завышенной стоимости.

"США не могут предложить энергоносители по конкурентоспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка", — написал Каммиллери для итальянского издания Nicola Porro. — В 2014 году Барак Обама приехал в Европу, призывая союзников, больше не покупать российский газ, а получать поставки из США".

Как подчеркнул аналитик, тогда же, под давление Вашингтона остановило "достройку ещё одного важного газопровода — Южного потока". Как подчеркнул Каммиллери, уже тогда США рассчитывали вытеснить Россию с газового рынка и занять позиции главного поставщика топлива для Европы.