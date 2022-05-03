СМИ: на днях ЕС одобрит эмбарго на российскую нефть

Страны, входящие в Евросоюз, близки к тому, чтобы одобрить эмбарго на нефть из России. Как ожидается, это произойдёт в ближайшие дни. О соответствующем решении объявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как все послы ЕС подпишут соответствующий документ.

Новые ограничения против энергетического сектора России войдут в шестой пакет антироссийских ограничительных мер. При этом санкции не затронут поставки газа, так как "Европа гораздо больше зависит от них, чем от нефти", сообщает NBC.

Запрет на импорт российской нефти будет поэтапным.

Напомним, Чехия не будет платить за российский газ рублями. Кроме того, страна при определенных условиях откажется от закупок нефти из России к концу 2022 года, сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.