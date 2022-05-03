Bloomberg: Шольц зовёт Индию в G7, чтобы "оторвать" страну от России

Канцлер Германии Олаф Шольц направил приглашение властям Индии принять участие в саммите G7 в качестве специального гостя. Согласно информации, на мероприятии намерены обсудить механизмы "давления на Москву и изоляции России" в контексте украинского кризиса.

Однако согласно сообщению, после встречи премьер-министра Индии Нарендру Моди и Олафа Шольца в Берлине, Германия так и не получила ответ на приглашении.

"Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит лидеров "Большой семёрки" в следующем месяце в качестве специального гостя в рамках усилий по созданию более широкого международного альянса против России", — пишет Bloomberg.

Более того, представитель Нью-Дели даже не упомянул приглашение в своём заявлении.