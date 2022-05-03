Доктор украинского неонацистского батальона "Айдар"* во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-боевика "Айдара" Виталия Баштанника. Ранее он был задержан и дает показания силовикам России.
По его словам, речь идет о событиях июня 2014 года в районе города Счастье, где бойцы украинского нацбатальона участвовали в карательной операции.
Баштанник рассказал о случае, когда на земле лежал раненый ополченец. К нему позвали доктора с позывным "Док".
"Хлопцы говорят, этот "Док" подошёл, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого", — отметил экс-боевик.
* "Айдар" — запрещенный в России нацбатальон.
Напомним, некоторые нацисты воспользовались эвакуацией гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь", однако были задержаны на этапе фильтрации и теперь дают показания о своих преступлениях.
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