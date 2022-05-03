В Евросоюзе рассматривают возможность сотрудничества со странами африканского региона в контексте поставок газа. Согласно информации, таким образом, европейские страны намерены заместить импорт энергоносителей из России.
По сообщению американской прессы, в Евросоюзе уже подготовили черновой вариант законопроекта.
"Страны Африки, в частности, в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа", — пишет Bloomberg со ссылкой на документ.
Согласно пояснительной записке, это позволит снизить "энергозависимость" от Москвы на две трети к концу 2022 года. Кроме того, в ЕС намерены подписать меморандум о сотрудничестве и "взаимопонимании" с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу.
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