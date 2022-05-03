Guardian: беженцы с Украины хотят судиться с МВД Британии

Украинские беженцы намерены подать коллективный иск против МВД Великобритании из-за "бюрократических проволочек". По словам правозащитников, люди не могут получить визы, так как процесс предоставления документов отнимает много времени.

Согласно информации, представители международной организации Save the Children и британской НГО Refugee Council требуют немедленно упростить процедуру выдачи виз, так как беженцы вынуждены "обивать пороги" и получают из-за этого "психотравмы".

"Программу "Дома для Украины " необходимо срочно пересмотреть, поскольку она подвергает опасности уязвимых детей и добавляет "травму к уже существующей травме" после вторжения России", — цитирует активистов Guardian.

Кроме того, иск хотят подать и от имени детей-сирот, которым обещали приёмные семьи, но так и не нашли новых родителей.