Американские власти продолжают накачивать Украину вооружением. Как заявили в Пентагоне, Киев получил 70 из 90 гаубичных орудий и почти половину от обещанного количества боеприпасов к ним, сообщает "РЕН ТВ".
В США уже не скрывают, что главная задача — это не поддержка Украины, а добиться стратегического провала России.
При этом президента Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Вашингтона и его партнеров гарантий безопасности и вновь наткнулся на полный игнор.
Тот факт, что Россия соблюдает все правила и международные договорённости, не мешает Соединённым Штатам действовать абсолютно беззаконно. Активно готовится удар по Приднестровью, украинская армия атакует мирные объекты на территории России. Всё это происходит с подачи Запада, и западным же тяжёлым вооружением, которое в огромном количестве поставляется на Украину, уточнил известный политолог Евгений Сатановский.
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США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.