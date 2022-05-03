В США признались, что накачивают Украину оружием ради провала России

Американские власти продолжают накачивать Украину вооружением. Как заявили в Пентагоне, Киев получил 70 из 90 гаубичных орудий и почти половину от обещанного количества боеприпасов к ним, сообщает "РЕН ТВ".

В США уже не скрывают, что главная задача — это не поддержка Украины, а добиться стратегического провала России.

При этом президента Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Вашингтона и его партнеров гарантий безопасности и вновь наткнулся на полный игнор.

Тот факт, что Россия соблюдает все правила и международные договорённости, не мешает Соединённым Штатам действовать абсолютно беззаконно. Активно готовится удар по Приднестровью, украинская армия атакует мирные объекты на территории России. Всё это происходит с подачи Запада, и западным же тяжёлым вооружением, которое в огромном количестве поставляется на Украину, уточнил известный политолог Евгений Сатановский.