Шольц не поехал в Киев после отказа Зеленского принять Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить Киев, сообщает ZTF.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. Визит планировался на 13 апреля.

Шольц назвал отказ принять Штайнмайера "довольно заметным событием". Как отметил канцлер, это мешает его визиту на Украину.

Политический эксперт Збынек Петрачек отмечает, что сейчас разногласия Украины и ФРГ достигли невероятных масштабов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить с официальным визитом Украину, однако в Киеве предпочли увидеть канцлера Олафа Шольца. Вскоре Незалежная начала упрекать и Шольца в недостаточных поставках вооружения.