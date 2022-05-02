Чехия не будет платить за газ из РФ в рублях и откажется от российской нефти

Чехия не будет платить за российский газ рублями. Кроме того, страна при определенных условиях откажется от закупок нефти из России к концу 2022 года, сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

По его словам, Прага и далее намерена платить за газ в евро, так как большую его часть закупает на западноевропейских биржах.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что Чехия продолжит закупать российских газ, но уже через посредников, например, Грецию, но стоить он будет на 10-15% дороже, а то и больше, сообщает депутат. Однако остаётся непонятен вопрос с уже полученным газом.