Пентагон: ситуация на Украине и Тайване - разные сценарии

В Минобороны США предупредили о необходимости "соблюдать осторожность" при проведении параллелей между ситуацией на Украине и Тайване. Как сообщил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби, "это два совершенно различных сценария".

Он подчеркнул, что американские власти "не изменили полной приверженности политике одного Китая, при этом продолжают поддерживать потребности Тайваня в сфере обороны".

Ранее власти США уведомили Тайвань о том, что не смогут поставить обещанные в прошлом году 40 гаубиц M-109A6 до 2026 года. В правительстве США пояснили, что срыв сроков произошёл из-за "перегрузки производственных линий".