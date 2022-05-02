EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих: сознательная провокация
В Молдавии заявили, что готовы к прекращению поставок газа из России
Соловьёв снова обрушился на Екатеринбург: "Ярко выраженное бесовское зерно"
Ходарёнок заявил, что гаубицы США на Украине отправятся на металлолом
США и Армения будут сотрудничать по вопросам гражданской ядерной энергетики
В ЕС рассказали, что Польша и Болгария получают газ по альтернативным маршрутам
Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились
Автор Денис Постольский

Пентагон: ситуация на Украине и Тайване - разные сценарии

Мир

В Минобороны США предупредили о необходимости "соблюдать осторожность" при проведении параллелей между ситуацией на Украине и Тайване. Как сообщил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби, "это два совершенно различных сценария".

Он подчеркнул, что американские власти "не изменили полной приверженности политике одного Китая, при этом продолжают поддерживать потребности Тайваня в сфере обороны".

Ранее власти США уведомили Тайвань о том, что не смогут поставить обещанные в прошлом году 40 гаубиц M-109A6 до 2026 года. В правительстве США пояснили, что срыв сроков произошёл из-за "перегрузки производственных линий".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
украина тайвань пентагон
Популярное
Мир. Новости мира
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ

США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Силовые структуры
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Мир. Новости мира
RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ
Общество
Тиньков заявил, что продал свою долю в банке за копейки и опасается за жизнь
Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская
Силовые структуры
Канадский генерал Тревор Кадиер взят в плен при попытке бегства с "Азовстали"
Политика. Новости и аналитика
Полковник Баранец грубо ответил президенту Чехии Земану на насмешки о мощи ВС РФ
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Общество
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Последние материалы
В Молдавии заявили, что готовы к прекращению поставок газа из России
Соловьёв снова обрушился на Екатеринбург: "Ярко выраженное бесовское зерно"
Ходарёнок заявил, что гаубицы США на Украине отправятся на металлолом
США и Армения будут сотрудничать по вопросам гражданской ядерной энергетики
В ЕС рассказали, что Польша и Болгария получают газ по альтернативным маршрутам
Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились
Канадский генерал Тревор Кадиер взят в плен при попытке бегства с "Азовстали"
Экономист оценил возможный отказ ЕС от российского угля: грозно, но невыполнимо
Житель Рубежного с фашистскими тату рассказал о пропаганде нацизма на Украине
УЕФА запретил проводить чемпионат Европы в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников