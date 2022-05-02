В Молдавии заявили, что готовы к прекращению поставок газа из России

Глава министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна готова к прекращению поставок российского газа.

По словам министра, у Молдавии имеется резерв на такой случай. Он объяснил, что Кишинёв до сих пор не получил разъяснений от "Газпрома" относительно дальнейших поставок "голубого топлива" в республику.

Спыну объяснил, что энергетическая компания РФ обещала продлить контракт на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в текущем году, но он отменился в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в Брюсселе заявили, что Польша и Болгария будут получать газ по альтернативным маршрутам.