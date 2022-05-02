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Автор Валентина Севрюгина

В Молдавии заявили, что готовы к прекращению поставок газа из России

Мир

Глава министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна готова к прекращению поставок российского газа

По словам министра, у Молдавии имеется резерв на такой случай. Он объяснил, что Кишинёв до сих пор не получил разъяснений от "Газпрома" относительно дальнейших поставок "голубого топлива" в республику. 

Спыну объяснил, что энергетическая компания РФ обещала продлить контракт на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в текущем году, но он отменился в связи с ситуацией на Украине. 

Ранее в Брюсселе заявили, что Польша и Болгария будут получать газ по альтернативным маршрутам. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
газ молдавия андрей спыну
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