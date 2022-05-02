Глава министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна готова к прекращению поставок российского газа.
По словам министра, у Молдавии имеется резерв на такой случай. Он объяснил, что Кишинёв до сих пор не получил разъяснений от "Газпрома" относительно дальнейших поставок "голубого топлива" в республику.
Спыну объяснил, что энергетическая компания РФ обещала продлить контракт на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в текущем году, но он отменился в связи с ситуацией на Украине.
Ранее в Брюсселе заявили, что Польша и Болгария будут получать газ по альтернативным маршрутам.
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