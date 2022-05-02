В ЕС рассказали, что Польша и Болгария получают газ по альтернативным маршрутам

Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон заявила, что сегодня нет никаких рисков в вопросе снабжения европейских стран газом. Об этом она сказала на пресс-конференции после окончания совета министров энергетики стран ЕС, который состоялся 2 мая в Брюсселе.

Еврокомиссар Симсон также пояснила, что в настоящий момент поставки энергоносителей в Польшу и Болгарию продолжаются по альтернативным путям — из Греции и Германии.

Ранее глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили сказала, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа.