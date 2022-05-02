Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон заявила, что сегодня нет никаких рисков в вопросе снабжения европейских стран газом. Об этом она сказала на пресс-конференции после окончания совета министров энергетики стран ЕС, который состоялся 2 мая в Брюсселе.
Еврокомиссар Симсон также пояснила, что в настоящий момент поставки энергоносителей в Польшу и Болгарию продолжаются по альтернативным путям — из Греции и Германии.
Ранее глава министерства экологических преобразований Франции Барбара Помпили сказала, что все страны Евросоюза солидарны в вопросе оплаты российского газа.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.