Захарова обрушилась с критикой на звёзд за отсутствие постов о трагедии в Одессе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что без денег патриотизм российских медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей не расшевелить. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Пост Захаровой связан с годовщиной трагедии в Одессе. Так, она заметила, что никто из звёзд России не вспомнил об этом в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД РФ решила провести параллель с поездками западных знаменитостей на Украину. Например, она вспомнила недавний визит актрисы Анджелины Джоли во Львов. При этом Захарова отметила, что в её искренность никто не верит.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе во время госпереворота в стране погибли 48 человек.

Ранее Захарова сказала, что поездка Джоли во Львов нужен, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали".