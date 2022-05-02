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Автор Валентина Севрюгина

Захарова обрушилась с критикой на звёзд за отсутствие постов о трагедии в Одессе

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что без денег патриотизм российских медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей не расшевелить. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Захарова обрушилась с критикой на звёзд за отсутствие постов о трагедии в Одессе

Пост Захаровой связан с годовщиной трагедии в Одессе. Так, она заметила, что никто из звёзд России не вспомнил об этом в своих соцсетях. 

Официальный представитель МИД РФ решила провести параллель с поездками западных знаменитостей на Украину. Например, она вспомнила недавний визит актрисы Анджелины Джоли во Львов. При этом Захарова отметила, что в её искренность никто не верит. 

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе во время госпереворота в стране погибли 48 человек. 

Ранее Захарова сказала, что поездка Джоли во Львов нужен, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали". 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия одесса украина мария захарова
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