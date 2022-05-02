RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ

Корреспонденты ИА "RusVesna" сообщают, что изюмский фронт завален трупами военных ВСУ.

Каждый день в Сети появляется информация об убитых украинских военных. ИА "RusVesna" сообщает, что командование ВСУ не интересует дальнейшая судьба тел. Они не собираются даже просить о введении режима тишины, чтобы забрать тела и отдать их родным.

Военные корреспонденты опубликовали фото с изюмского фронта, на которых видно, что военные РФ эвакуируют тела противников.

О том, что командование не заботится о своих военных, ранее сообщал и пленный солдат 24-й омбр ВСУ. По его словам, среди ВСУ много потерь, валяются трупы, и никто не собирается их забирать.

"Сдавайтесь в плен, иначе останетесь двухсотыми", — обратился он к сослуживцам.