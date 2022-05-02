Корреспонденты ИА "RusVesna" сообщают, что изюмский фронт завален трупами военных ВСУ.
Каждый день в Сети появляется информация об убитых украинских военных. ИА "RusVesna" сообщает, что командование ВСУ не интересует дальнейшая судьба тел. Они не собираются даже просить о введении режима тишины, чтобы забрать тела и отдать их родным.
Военные корреспонденты опубликовали фото с изюмского фронта, на которых видно, что военные РФ эвакуируют тела противников.
О том, что командование не заботится о своих военных, ранее сообщал и пленный солдат 24-й омбр ВСУ. По его словам, среди ВСУ много потерь, валяются трупы, и никто не собирается их забирать.
"Сдавайтесь в плен, иначе останетесь двухсотыми", — обратился он к сослуживцам.
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