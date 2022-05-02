Вышедшие с "Азовстали" люди: "Украина, как государство, для меня умерло"

Журналисты со всего мира стремились взять интервью у тех гражданских лиц, которые смогли выйти по гумкоридорам из подземелий "Азовстали". Но ответы мирных жителей понравились далеко не всем.

Так, например, одна из женщин рассказывает, что об открытии гуманитарных коридоров они услышали по радио, но украинские военные их не выпускали, прикрываясь волнением за их жизни: "Мы вас никуда не выпустим, там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют".

Жительница Мариуполя рассказывает, что в бункеры завода они пришли уже 26 февраля, военные украинских вооруженных формирований прибыли туда позже. Женщина заявила, что на Украину они не вернутся, потому что как государство она для неё "умерла".

Еще одна вышедшая женщина сообщила, что хочет остаться в России, а это сильно бьёт по пропаганде Киева, которая уверена, что эвакуированные с "Азовстали" люди желают выехать на подконтрольные Украине территории, то есть в Запорожье, пишет "Военное обозрение".