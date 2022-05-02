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Автор Дмитрий Плотников

Украинским беженцам велели покинуть курорты Болгарии до конца мая

Мир

Болгарские курорты сейчас переполнены, словно горячий туристический сезон уже в разгаре.

Украинским беженцам велели покинуть курорты Болгарии до конца мая

По набережным разгуливают в основном украинские беженцы, которые переживают, что их скоро выселят из гостиниц, где они за счет государства проживали после побега из Украины.

"До конца мая мы должны покинуть отели, которые находятся около моря. Программа финансирования беженцев работает до 31 числа", — говорит харьковчанка.

По её словам, им предложат общежития, детские лагеря, госбазы подальше от моря. Она отмечает, что люди не хотят переезжать, однако в гостиницах им пояснили, что отелям надо зарабатывать деньги.

Если правительство Болгарии не будет платить за беженцев, держать и кормить их бесплатно никто не собирается, говорит украинка. По официальной информации, сейчас владельцы гостиниц за каждого беженца получают 20 евро.

А еще многие жалуются, что в трёхразовом питании их кормят плохо, цитирует харьковчанку МК.

"Дают картошку, рис и редко лапшу и яйца. Кто-то считает, что таким образом гостиницы экономят, зарабатывают на беженцах. Многие звонят на горячую линию, жалуются", — говорит беженка.

Таких после жалоб переселяют.

Также она рассказывает, что непросто и с работой. Болгары и сами толком не могут устроиться. Маникюрши и парикмахерши еще могут найти себе применение, однако местные этому не особо рады, мол, так они создают конкуренцию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы харьков болгария
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