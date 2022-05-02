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Автор Светлана Нерадовская

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ

Мир

США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик. Рестрикции против России оказались "палкой о двух концах" для западных стран, сообщает The Hill.

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ

"Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — говорится в материале.

То же самое касается и курса российского рубля, который пошёл вверх при попытках выдавить России из мировой финансовой системы. В качестве сравнения приводится валюта Японии, которая, наоборот, резко сдала свои позиции, достигнув минимальных значений за последние два десятка лет.

Теперь негативное влияние санкций ощущают на себе западные компании, которые резко теряют в прибыли из-за нарушения логистических путей и растущей инфляции.

А хуже всего в этой ситуации, по мнению авторов, приходится бедным странам, экономические последствия антироссийских санкций для которых оказываются очень тяжёлыми.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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