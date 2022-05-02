РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан помог эвакуировать группу мирных жителей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

В пресс-службе РПЦ отметили, что сначала гражданские боялись покидать завод, однако присутствие митрополита позволило им преодолеть этот страх.

"Увидев священнослужителя, люди решились на эвакуацию. Количество мирных жителей на "Азовстали" значительно уменьшилось, хотя часть из них по-прежнему остаётся на территории завода", — прокомментировали в РПЦ.

Отмечается, что митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) одним из первых встретил вышедших с территории завода граждан. Он принимал участие в организации выхода мирных жителей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В воскресенье, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" эвакуировались свыше 100 человек.