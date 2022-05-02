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Автор Светлана Нерадовская

Junge Welt: из-за поставок оружия Украине упадёт качество жизни простых немцев

Мир

Поставки вооружения Киеву повлечёт за собой падение уровня жизни простых жителей Германии.

Junge Welt: из-за поставок оружия Украине упадёт качество жизни простых немцев

"Для того, чтобы поставлять тяжелое вооружение Украине, правительству Германии придется обирать рабочий класс, потому что в бюджете страны заложено повышение военных расходов на сто миллиардов долларов", — пишет издание Junge Welt.

Авторы материала отмечают, что в Германии, начиная с 2020 года, и так наблюдается рост цен и снижение зарплат из-за коронавируса, потому что поддержка властей не смогла в полной мере помочь стране пережить сложный период.

Ранее ряд немецких депутатов призвал оказывать ещё большую поддержку Киеву, в числе прочего поставляя ему больше оружия. Парламентарии считают, что вооружение Украине нужно поставлять быстрее и в больших объёмах. А для того, чтобы не снижать обороноспособность самой Германии, они предложили шире использовать круговые обмены вооружением с государствами-партнёрами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия
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