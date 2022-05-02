Поставки вооружения Киеву повлечёт за собой падение уровня жизни простых жителей Германии.
"Для того, чтобы поставлять тяжелое вооружение Украине, правительству Германии придется обирать рабочий класс, потому что в бюджете страны заложено повышение военных расходов на сто миллиардов долларов", — пишет издание Junge Welt.
Авторы материала отмечают, что в Германии, начиная с 2020 года, и так наблюдается рост цен и снижение зарплат из-за коронавируса, потому что поддержка властей не смогла в полной мере помочь стране пережить сложный период.
Ранее ряд немецких депутатов призвал оказывать ещё большую поддержку Киеву, в числе прочего поставляя ему больше оружия. Парламентарии считают, что вооружение Украине нужно поставлять быстрее и в больших объёмах. А для того, чтобы не снижать обороноспособность самой Германии, они предложили шире использовать круговые обмены вооружением с государствами-партнёрами.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.