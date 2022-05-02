Junge Welt: из-за поставок оружия Украине упадёт качество жизни простых немцев

Поставки вооружения Киеву повлечёт за собой падение уровня жизни простых жителей Германии.

"Для того, чтобы поставлять тяжелое вооружение Украине, правительству Германии придется обирать рабочий класс, потому что в бюджете страны заложено повышение военных расходов на сто миллиардов долларов", — пишет издание Junge Welt.

Авторы материала отмечают, что в Германии, начиная с 2020 года, и так наблюдается рост цен и снижение зарплат из-за коронавируса, потому что поддержка властей не смогла в полной мере помочь стране пережить сложный период.

Ранее ряд немецких депутатов призвал оказывать ещё большую поддержку Киеву, в числе прочего поставляя ему больше оружия. Парламентарии считают, что вооружение Украине нужно поставлять быстрее и в больших объёмах. А для того, чтобы не снижать обороноспособность самой Германии, они предложили шире использовать круговые обмены вооружением с государствами-партнёрами.