Ищенко: Польша ждёт не дождётся разгрома украинской армии Россией

Варшава хочет проводить военные учения рядом с украинскими границами. И это не случайно.

Польша может готовить "миротворческую" операцию, чтобы Западная Украина перешла под контроль Вооруженных сил Польши.

Об этом сообщает обозреватель МИА "Россия Сегодня", политолог и эксперт Ростислав Ищенко. Он подробно описывает планы Польши и объясняет, почему Варшава планирует именно сейчас "отжать" часть Украины, но называет это "миротворческой операцией".

В информиздании "Украина.ру" Ищенко пишет, что поляки уже давно ждут момента, чтобы "возвратить" Западную Украину. Кстати, объясняют собственные планы они "исторической справедливостью".

На фоне спецоперации России Варшава пока заняла выжидательную позицию, и очень ждёт, что ВС РФ ликвидируют всю армию Украины. Разгром ВСУ дал бы возможность польским властям быстро реализовать свой замысел.

Но США активно подталкивают Варшаву занять западные территории Украины уже сейчас. Американцы, преследует свои геополитические цели и мечтают наладить поставки тяжелого вооружения для киевского режима, чтобы затянуть РФ в полномасштабный конфликт, который якобы ослабит позиции Кремля на международной арене.

Польша пока не решается...