В Армении оппозиция перекрыла улицы и требует отставки Пашиняна

Протестующее движении армянской оппозиции в Ереване перешло к активным действиям. Люди перекрыли центральные улицы города и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Известно, что из-за протестующих уже закрыты проезды по улицам и проспектам:

Мясникян,

Гераци,

улицы Гнуни,

Вардананц.

Накануне, 1 мая, люди разбили палаточный лагер в центре столицы Армении. На площадях собрались несколько тысяч человек. В центре огромное скопление машин. О пострадавших, пока не сообщается.