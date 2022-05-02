Протестующее движении армянской оппозиции в Ереване перешло к активным действиям. Люди перекрыли центральные улицы города и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Известно, что из-за протестующих уже закрыты проезды по улицам и проспектам:
Накануне, 1 мая, люди разбили палаточный лагер в центре столицы Армении. На площадях собрались несколько тысяч человек. В центре огромное скопление машин. О пострадавших, пока не сообщается.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.