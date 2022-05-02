Никарагуа: Россия борется с нацистами на Украине, которых поддерживает Запад

Россия вынуждена бороться с националистами среди властей на Украине, которые получили свои посты после убийств мирных жителей и госпереворота в 2014 году, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Как подчеркнул Ортега, это произошло из-за поощрения подобной политики западными странами и США.

"Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на неё глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года", — заявил президент в ходе выступления на празднике Дня трудящихся.

Ортега вспомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где нацисты сожгли здание вместе с мирными жителями, которые противились "фашистскому режиму".

"И что сделали фашисты? Сожгли более 40 рабочих, убили, и всё это — при благословении, поощрении, сговоре, ресурсах североамериканского и европейского империализма, все они объединились, чтобы спровоцировать этот государственный переворот", — резюмировал глава Никарагуа.