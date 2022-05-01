Пригожин жестко прокомментировал вопрос The Guardian

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин жестко прокомментировал вопрос представителя газеты The Guardian о деятельности "ЧВК Вагнера" в Мали.

Предприниматель подчеркнул, что сам вопрос журналиста является проявлением хамства. Что касается упомянутой ЧВК, то "Группы Вагнера не существует", а он к ней не имеет никакого отношения, передает пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен также отметил, что Лондон, Вашингтон и Париж, которые стараются проводить политику порабощения Африки, в течение долгих лет насаждали и организовывали группировки террористов в Мали. Коллективный Запад занимался этим, чтобы держать в страхе жителей и разграблять природные богатства этой страны.

vk.com/Пресс-служба компании "Конкорд"

Предприниматель при этом сообщил, что на протяжении долгих лет Мали была центром группировок боевиков. По словам Пригожина, президент Ассими Гоита сменил правила "этой бесчеловечной игры". Ему удалось возродить армию и дать достойный отпор террористам, которые убивали мирных жителей.