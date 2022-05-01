Вопрос участия армии США в конфликте на Украине внесли в Конгресс

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внёс в Палату представителей США проект резолюции, санкционирующей использование американской армии для защиты Украины в случае применения Россией оружия массового уничтожения. Соответствующий документ размещен на сайте Конгресса США.

Он предполагает использование американских вооруженных сил на Украине, если российские войска применят там химическое, биологическое или ядерное оружие.

"Резолюция уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины", — говорится в документе, подготовленном Кинзингером.

В пояснительной записке конгрессмен отметил, что перед подготовкой проекта резолюции он переговорил с госсекретарем Энтони Блинкеном. По его словам, американский дипломат "серьёзно озабочен" возможностью применения Москвой химического оружия.