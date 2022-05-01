Зеленский: людей из "Азовстали" направили на подконтрольную Киеву территорию

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что из осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано примерно 100 мирных граждан. При этом он сообщил, что эвакуированных мирных жителей направляют на подконтрольную Киеву территорию.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идёт на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", — сказал Зеленский.

Ранее 1 мая стало известно, что с территории "Азовстали" эвакуировали ещё 40 человек, в придачу к тем 46 гражданам, которые вышли из опасной зоны накануне, 30 апреля.

1 мая эвакуация 46 человек из "Азовстали" была подтверждена Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что всех вышедших обеспечили питанием, ночлегом и медпомощью.