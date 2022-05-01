EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Десять стран Европы согласились платить за газ в рублях, открыв счеты в банке РФ

Мир

Согласно заявлению Гергея Гуйяша, главы канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана, кроме самой Венгрии, ещё девять стран Европы решили принять условия России по оплате поставок её газа в рублях.

Десять стран Европы согласились платить за газ в рублях, открыв счеты в банке РФ

Он объяснил, что счёт Венгрии открыт в евро, и сама она вносит оплату за российское топливо в евро, а банк сам уже конвертирует эти деньги в рубли.

"Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", — сказал Гуйяш на Rádió Kossuth.

Гуйяш отметил, что Венгрия действует в рамках дозволенного, так как никаких санкций, запрещающих расчёты за российский газ в рублях, введено не было. Этот момент находится в юрисдикции гражданско-правового договора, который заключается между властями страны и компании.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже говорил, что ряд европейских покупателей российского газа выразили согласие на расчёты за него в рублях, однако они не признаются в этом открыто и на этом фоне пытаются очернить Венгрию, распространяя о ней недостоверную информацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия виктор орбан петер сийярто
Sberbank
Новости
Производство запчастей для "ГАЗелей" и КамаАЗов наладили в Дагестане
Зеленский: людей из "Азовстали" направили на подконтрольную Киеву территорию
Задержанный полицией мужчина спрыгнул с четвёртого этажа отдела МВД в Москве
Беженцы с Украины хотят ещё больше льгот от правительства Литвы
Десять стран Европы согласились платить за газ в рублях, открыв счеты в банке РФ
Финляндия планирует построить забор на границе с Россией
Боевик "Азова"*: эвакуируемых с "Азовстали" надо отправлять в Запорожье
Сотрудница "Азовстали": боевики не давали людям выходить по "зелёным коридорам"
Курский губернатор Старовойт назвал "диверсией" обрушение железнодорожного моста
Военный корреспондент Коц заявил о взрыве под Белгородом: "Что-то прилетело"
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Политика. Новости и аналитика
The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа
Общество
Военкор Коц поставил точку в споре о сходстве Савиной с Белозёрской: это не она
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
Спецназ России захватил крупную партию западного вооружения в районе Соледара
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Последние материалы
Производство запчастей для "ГАЗелей" и КамаАЗов наладили в Дагестане
Зеленский: людей из "Азовстали" направили на подконтрольную Киеву территорию
Задержанный полицией мужчина спрыгнул с четвёртого этажа отдела МВД в Москве
Беженцы с Украины хотят ещё больше льгот от правительства Литвы
Десять стран Европы согласились платить за газ в рублях, открыв счеты в банке РФ
Финляндия планирует построить забор на границе с Россией
Боевик "Азова"*: эвакуируемых с "Азовстали" надо отправлять в Запорожье
Сотрудница "Азовстали": боевики не давали людям выходить по "зелёным коридорам"
Курский губернатор Старовойт назвал "диверсией" обрушение железнодорожного моста
Военный корреспондент Коц заявил о взрыве под Белгородом: "Что-то прилетело"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников