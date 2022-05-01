Десять стран Европы согласились платить за газ в рублях, открыв счеты в банке РФ

Согласно заявлению Гергея Гуйяша, главы канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана, кроме самой Венгрии, ещё девять стран Европы решили принять условия России по оплате поставок её газа в рублях.

Он объяснил, что счёт Венгрии открыт в евро, и сама она вносит оплату за российское топливо в евро, а банк сам уже конвертирует эти деньги в рубли.

"Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", — сказал Гуйяш на Rádió Kossuth.

Гуйяш отметил, что Венгрия действует в рамках дозволенного, так как никаких санкций, запрещающих расчёты за российский газ в рублях, введено не было. Этот момент находится в юрисдикции гражданско-правового договора, который заключается между властями страны и компании.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже говорил, что ряд европейских покупателей российского газа выразили согласие на расчёты за него в рублях, однако они не признаются в этом открыто и на этом фоне пытаются очернить Венгрию, распространяя о ней недостоверную информацию.