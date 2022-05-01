Беженцы с Украины хотят ещё больше льгот от правительства Литвы

Порядка 42 тысяч беженцев прибыло в Литву из Украины. На данный момент столица уже переполнена, поэтому людей размещают в пригороде. Как рассказала одна из жительниц Вильнюса, переехавшая сюда из России, литовцы очень сплотились на фоне помощи Незалежной.

"Украинцам много помогают: собирают одежду, деньги, размещают в квартирах местных жителей", — рассказывает она в беседе с МК.

Женщина сообщает, что у приезжих с местными жителями случаются столкновения. Так, например, многих не устраивает, что с ними разговаривают на русском, ведь для них это "язык агрессора". Но большинство украинцев не знают литовского языка и английским владеют далеко не все, поэтому с этим приходится мириться.

Также некоторые беженцы, вероятно, хотят ещё больше льгот, считая, что за обслуживании авто на СТО они платить не должны на том простом основании, что они беженцы. Женщина рассказывает, что украинцы активно трудоустраиваются в Литве, а в местные школы принято около тысячи детей, из-за этого в классах сейчас по 37 человек в каждом.