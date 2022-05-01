Главарь "Азова"* Паламар: эвакуируемых с "Азовстали" надо отправлять в Запорожье

За последние 24 часа из подземелий завода "Азовсталь" вышли порядка 80 человек. Первая группа гражданских покинула комбинат в составе 25 человек, затем вышли ещё 20. При этом они сообщают, что не знали о существовании гуманитарных коридоров.

Однако один из главарей "Азова"* Святослав Паламар утверждает, что боевики способствовали эвакуации:

"Мы и дальше продолжаем процесс содействия эвакуации гражданских, многих из которых мы достаём из-под завалов".

При чём он заявляет, что этих людей необходимо непременно доставить в Запорожье, то есть на территорию, подконтрольную Киеву. Но вышедших с завода направили в Безыменное, где им оказывается всевозможная помощь и ведутся беседы на предмет принадлежности к ВСУ и военным формированиям Украины. Данная процедура необходима, так как под видом гражданских могли выйти и "азовцы"*. После проверки людям будет предоставлена возможность уехать в любом направлении, сообщает "Военное обозрение".

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ