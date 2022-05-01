Сотрудница "Азовстали": боевики не давали людям выходить по "зелёным коридорам"

Украинские националисты следили, чтобы прячущиеся в бункере "Азовстали" мирные граждане не покинули территорию завода по открытым "зелёным коридорам". Об этом рассказала представителям прессы работница комбината Наталья Усманова, которая в числе других граждан была эвакуирована из "Азовстали" 1 мая.

Она добавила, что и без того напуганных людей боевики запугивали ещё больше, обещая, что никто не выйдет с территории завода живым.

"Вы просто не знаете, сколько чего нам там пришлось пережить и какой это страх. Страх безысходности, понимаете, загнали просто в клетку и не дают шанса спастись. Они даже сами приходят и они запугивают, что "мы вас здесь похороним", — сказала женщина.

Усманова рассказала, что после того, как по радио объявляли об открытом коридоре для выхода людей, украинские националисты спускались в бункер, в котором прятались мирные граждане, и внимательно следили, чтобы никто из них не воспользовался шансом на спасение и не покинул пределы завода.

"Были такие ситуации, когда… по радио говорят "зеленый коридор", типа можно выходить. А они приходят, сидят у нас в бункере, заговаривают зубы и контролируют, чтобы никто не ушел… В итоге он просидел весь день, проконтролировал, что все на месте остались, и пошёл к себе на позиции", — сказала сотрудница "Азовстали".

1 мая 40 мирных жителей было вывезено на трёх автобусах с территории "Азовстали" и соседних районов. Днём ранее опасную зону завода самостоятельно на свой страх и риск покинули ещё 46 мирных граждан.