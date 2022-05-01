Захарова: визит Джоли во Львов нужен, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поездка американской актрисы Анджелины Джоли, которая также является послом доброй воли ООН, это всего лишь грязный пиар и попытка отвлечь внимание мировой общественности от вывода мирных граждан с территории мариупольского завода "Азовсталь".

Захарова уверена, что поездка Джоли во Львов — это примитивный способ "перебить повестку", на который с лёгкостью "клюнет" простой обыватель.

Представитель МИД РФ считает, что в данном случае голливудская актриса занимается "недобросовестным пиаром", в отличие, например, от российского певца Иосифа Кобзона, который действительно рисковал жизнью, участвуя в переговорах с террористами на Дубровке.

"Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Такие попытки "перебить повестку" очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм, — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что украинские националисты уже две недели держат мирных жителей в качестве заложников на "Азовстали", несмотря на то, что Миноороны РФ постоянно напоминало об открытых гуманитарных коридорах, по которым осаждённые могут безопасно выйти. Она отметила, что весь мир уже понял, что именно украинские националисты не выпускали людей на свободу, и Киеву придётся за это ответить. Однако вместо этого западные пиар-службы попросили приехать на Украину самую известную голливудскую звезду — Анджелину Джоли.

"Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", — заключила Захарова.