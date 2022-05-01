В Германии раскритиковали посла Украины после его похода на бал

Жители Германии раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за его выпады в адрес властей ФРГ. Они посоветовали ему "держать рот на замке" и поменьше ходить на балы.

Ранее Мельник в соцсетях сообщил, что побывал на "Балу солидарности с Украиной", который, по его словам, не посетило высшее руководство Германии. Посол выразил недовольство этим фактом.

В ответ немецкие пользователи соцсетей подвергли критике самого дипломата и объяснили, что такое поведение Мельника отворачивает Берлин от Киева. Они призвали власти прекратить поставки оружия на Украину.

"Из-за вашего поведения, которое не достойно дипломата, Германия должна пересмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия. Настроения изменились", — написал один из комментаторов. "Может, вы просто слишком много говорили в последние несколько недель, и теперь с вами не хотят общаться. Очевидно, что вы просто не можете держать рот на замке", — отметил другой пользователь.