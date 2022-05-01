Посол Украины Мельник раскритиковал Шольца за "вялую" военную помощь Киеву

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил недовольство неактивной позицией правительства Германии относительно оказанию Киеву финансовой и военной помощи.

Мельник считает, что немецким властям нужно быть решительнее в поддержке Киева.

"Олаф Шольц, похоже, действует так же, как Ангела Меркель: сначала предпочитает подождать, посмотреть, а потом решать — да или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", — приводил слова Мельника издание Bild am Sonntag.

Ранее украинский посол уже возмущался тем, что Германия отказалась поставлять Киеву тяжёлое вооружение. В ответ в ФРГ отметили, что на складах Бундесвера не осталось вооружения, которое хотели бы получить киевские власти.