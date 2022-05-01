Посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил недовольство неактивной позицией правительства Германии относительно оказанию Киеву финансовой и военной помощи.
Мельник считает, что немецким властям нужно быть решительнее в поддержке Киева.
"Олаф Шольц, похоже, действует так же, как Ангела Меркель: сначала предпочитает подождать, посмотреть, а потом решать — да или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", — приводил слова Мельника издание Bild am Sonntag.
Ранее украинский посол уже возмущался тем, что Германия отказалась поставлять Киеву тяжёлое вооружение. В ответ в ФРГ отметили, что на складах Бундесвера не осталось вооружения, которое хотели бы получить киевские власти.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.