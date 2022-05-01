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Автор Петр Ермилин

Полковник Ходарёнок оценил боевые качества американского М113: рвётся как бумага

Мир

Пентагон показал видео с бронетранспортёрами М113, которое прекрасно демонстрирует, какой "гроб на колёсах" США передают украинской армии. Вероятно, это машины времён войны во Вьетнаме, о чём говорят ржавчина и низкая подвижность. Такое мнение высказал полковник запаса, военный журналист Михаил Ходарёнок.

Полковник Ходарёнок оценил боевые качества американского М113: рвётся как бумага

Эксперт заметил, что американские военные так и называют М113 — "алюминиевый гроб", из-за его низкой стойкости к минам и фугасным боеприпасам.

"Алюминиевая броня М113 рвётся как бумага с предсказуемыми последствиями для людей внутри", — объяснил полковник.

Он добавил, что в США давно действует программа по избавлению от техники устаревших образцов. И в её рамках М113 они отдавали даром.

По словам военного эксперта, в ходе боевых действий в Ираке оставшиеся М113, причём модернизированные, США принципиально не использовали, а могли держать на базе для санитарных перевозок.

"Вот такой "подарок" Украине, — заключил журналист.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирак украина вьетнам пентагон
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