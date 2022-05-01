Немцы в штыки восприняли отказ своего министра платить рублями за российский газ

Немецкие пользователи предупредили главу Минфина Германии Кристиана Линднера о суровых последствиях отказа от российского газа и полной нелогичности и деструктивности политики правительства ФРГ, назвав её "безумием", которое приведёт в конечном итоге к российскому флагу над Бундестагом.

Линднер сообщил, что Германия категорически не намерена платить за поставки российского газа в рублях, она, по его словам, не изменит это решение и попытается как можно скорее победить свою энергозависимость от России.

Жители Германии выразили своё возмущение такой позицией своего правительства, говоря, что оно втягивает страну и её граждан в гигантские проблемы.

"Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале", — написал один из комментатор в Twitter. "Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких как вы уходят мои налоги", — удивился третий пользователь. "Если правительство Германии продолжит это безумие, над бундестагом будет развеваться флаг Российской Федерации. Что же с вами не так?" — резюмировали комментаторы.

Пользователи попросили министра "правдиво и объективно" рассказать гражданам Германии, что именно их ждёт после отказа от российского газа, а потом ещё раз спросить их мнение по поводу действий немецкого правительства.

На фоне антироссийских санкций РФ с 1 апреля объявила о переходе на расчёты за поставки российского газа в рублях, добавив, что отказ от перехода на новую схему будет воспринят нарушение обязательств по заключённым ранее соглашениям. С 27 апреля Россия приостановила поставки газа Польше и Болгарии, отказавшихся выполнять условия Москвы.