Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Украина отключила Херсонскую область и часть Запорожской области от сотовой связи и интернета, что подразумевает отказ Киева от этих регионов.
В ходе спецоперации на Украине вся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. В этих регионах были установлены военно-гражданские администрации и запущена трансляция российских телеканалов.
В беседе с РИА Новости Крючков сообщил, что Украина решила демонстративно отказаться от указанных регионов. Киев остановит выплату пенсий и пособий, а также откажется от исполнения банковских обязательств. Собеседник агентства назвал действия киевского режима грабежом и напомнил, что аналогичные ситуации произошли в Донбассе и Крыму.
"Мобильная связь везде пропала, включая Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате", — сказал Крючков.
По его словам, данная диверсия Киева лишь ускорит вхождение этих регионов в состав РФ.
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