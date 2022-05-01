В апреле китайские истребители более 70 раз входили в небо Тайваня

В течение апреля китайские истребители 72 раза входили в воздушное пространство Тайваня, сообщает Taiwan News. Последний такой случай произошёл в субботу.

"За месяц произошло 72 вторжения Народно-освободительной армии Китая. Всего в 2022 году воздушное пространство Тайваня пересекли 348 китайских самолётов в течение 78 дней", — пишет издание.

По его данным, накануне утром и днём в небо островного государства вошли два истребителя Су-30 ВВС Китая. Их заметили на высоте около 10 тыс. метров к северо-востоку от архипелага Дунша. Военные Тайваня подняли в воздух свои самолёты и развернули зенитно-ракетные системы, после чего китайские истребители повернули назад.