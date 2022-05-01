Украина попросила Китай стать гарантом безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в том числе от Китая.

По словам главы украинского МИД, раньше Киев надеялся, что безопасность Украины гарантирует "Будапештский меморандум", однако он не защитил страну.

Кулеба сказал, что предложение Украины Китаю стать гарантом безопасности свидетельствует об уважении и доверии к КНР.

Министр отметил, что для установления безопасности в Европе Россия должна продемонстрировать, что не собирается угрожать европейским странам, и вывести войска с территории Украины.