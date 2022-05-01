EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мирные жители рассказали, как выходили с "Азовстали": "Нас запугивали"
Суздальцев: страны Европы будут платить рублями или заберут Калининград
Украина попросила Китай стать гарантом безопасности
"Азов"* подключил жён, которые на пикетах в Киеве должны их вытащить слезами
Байден пошутил над своим возрастом и низким рейтингом
Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину
Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции
Автор Игорь Рябов

Украина попросила Китай стать гарантом безопасности

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в том числе от Китая.

По словам главы украинского МИД, раньше Киев надеялся, что безопасность Украины гарантирует "Будапештский меморандум", однако он не защитил страну.

Кулеба сказал, что предложение Украины Китаю стать гарантом безопасности свидетельствует об уважении и доверии к КНР.

Министр отметил, что для установления безопасности в Европе Россия должна продемонстрировать, что не собирается угрожать европейским странам, и вывести войска с территории Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
китай украина дмитрий кулеба
Популярное
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС

Россия выбрала "самый жёсткий ответ" на санкции Евросоюза, прекратив поставки газа в Болгарию и Польшу., считают китайские аналитики.

Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Политика. Новости и аналитика
The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа
Общество
Военкор Коц поставил точку в споре о сходстве Савиной с Белозёрской: это не она
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Силовые структуры
Спецназ России захватил крупную партию западного вооружения в районе Соледара
Силовые структуры
Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву
Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис
Мир. Новости мира
Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис
Последние материалы
В апреле китайские истребители более 70 раз входили в небо Тайваня
Володин предложил конфисковать активы активы компаний из недружественных стран
Мирные жители рассказали, как выходили с "Азовстали": "Нас запугивали"
Суздальцев: страны Европы будут платить рублями или заберут Калининград
Украина попросила Китай стать гарантом безопасности
"Азов"* подключил жён, которые на пикетах в Киеве должны их вытащить слезами
Байден пошутил над своим возрастом и низким рейтингом
Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников