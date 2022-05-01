Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

По данным издания, в марте продукты подорожали на 6%, при этом цена на огурцы выросла на 14%, на растительное масло — на 17%.

Эксперты считают, что рост цен продолжится. По словам партнёра консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаба Вахби, Германия переживает инфляционный шок в сфере розничной торговли продуктами питания. Сильнее всего пострадают бедные слои населения, отметил он.

Аналитики исследовательской компании GfK выяснили, что 85% немецких потребителей ожидают роста цен на товары. До обострения ситуации на Украине этот показатель был ниже на 8%.

По данным Handelsblatt, в Германии снижается индекс потребительского климата. В мае он упадёт на 26,5 пунктов. Это рекордное значение за всё время измерений.

Также эксперты фиксируют снижение бюджетов немецких потребителей на фоне роста затрат.