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Автор Денис Постольский

В Херсонской области в результате обстрела ВСУ есть погибшие

Мир

Освобожденные сёла Киселевка и Широкая Балка Херсонской области Украины подверглись обстрелу. Огонь открыли националисты, сообщает Министерство обороны РФ.

В результате обстрела есть погибшие. Как отмечается, националисты стреляли только по гражданским объектам, среди которых оказались школа и детский сад в Киселевке. Также целенаправленный огонь вёлся по кладбищу на окраине села Широкая Балка. В это время там находились люди.

По данным военного ведомства, зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьёзный ущерб, а местные жители данных населенных пунктов частично лишены электроснабжения.

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в интервью Pravda. Ru заявил, что полностью защитить российские регионы от атак ВСУ невозможно.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
украина
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