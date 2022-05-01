В Херсонской области в результате обстрела ВСУ есть погибшие

Освобожденные сёла Киселевка и Широкая Балка Херсонской области Украины подверглись обстрелу. Огонь открыли националисты, сообщает Министерство обороны РФ.

В результате обстрела есть погибшие. Как отмечается, националисты стреляли только по гражданским объектам, среди которых оказались школа и детский сад в Киселевке. Также целенаправленный огонь вёлся по кладбищу на окраине села Широкая Балка. В это время там находились люди.

По данным военного ведомства, зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьёзный ущерб, а местные жители данных населенных пунктов частично лишены электроснабжения.

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в интервью Pravda. Ru заявил, что полностью защитить российские регионы от атак ВСУ невозможно.