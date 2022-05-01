WP: следующие полтора года станут мучительным временем для Европы

Страны Европы обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки природного газа из России и не допустить серьёзных экономических проблем предстоящей зимой, пишет The Washington Post.

По данным издания, следующие полтора года станут мучительным временем для Европы, так как последствия высоких цен распространятся по всему миру, а правительства будут бороться за обеспечение энергией своих предприятий, отоплением жилых домов и поддержания работы электростанций. Это следует из любого сценария развития событий.

В ближайшей перспективе не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Москва прекратит поставки своего природного газа.

"Я не знаю, чем это должно закончиться. Есть ощущение, что всё закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России", — сообщил эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу.

Напомним, в Финляндии правительство и компании страны готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в страну.