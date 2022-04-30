Ниинисте: Россия создаст новые военные базы, если Финляндия вступит в НАТО

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведёт к тому, что Россия усилит границы и создаст новые базы, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью газете Ilta-Sanomat.

При таком сценарии Россия начнёт усиливать военное присутствие в Балтийском регионе, создавать базы на российско-финской границе, а также активно размещать там вооружение, считает Ниинистё.

Во время визита в Стокгольм, который состоится 17-18 мая, лидеры Финляндии и Швеции будут гораздо яснее понимать, стоит ли их странам вступать в НАТО, отметил президент.

В субботу, 30 апреля Ниинистё сказал, что членство страны в НАТО — актуальная тема на фоне спецоперации РФ на Украине. Если Финляндия и Швеция войдут в альянс, то сформируется "стабильный и сильный Север".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро вступить в Североатлантический альянс, если подадут заявку на присоединение к альянсу.