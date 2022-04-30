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Автор Игорь Рябов

В США Байдена уличили в установлении диктатуры

Мир

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард назвала диктатурой предложение властей США создать совет по противодействию дезинформации.

В США Байдена уличили в установлении диктатуры

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США планирует создать государственный орган, который будет бороться с дезинформацией.

По словам Габбард, инициатива Белого дома направлена то, чтобы манипулировать гражданами США.

"Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей", — заявила она в интервью Fox News.

Габбард отметила, что финансирование органа, занимающегося пропагандой и цензурой, будет вестись за счёт налогов американских граждан.

Она напомнила, что власти США уже занимаются всем этим, однако сейчас им нужно формализовать этот процесс и вывести его на официальный уровень. Габбард увидела во всей этой ситуации положительная сторона, поскольку теперь Белый дом обнародовал свои планы, и американцы могут отвергнуть эту инициативу.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден тулси габбард
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