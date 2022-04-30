В США Байдена уличили в установлении диктатуры

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард назвала диктатурой предложение властей США создать совет по противодействию дезинформации.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США планирует создать государственный орган, который будет бороться с дезинформацией.

По словам Габбард, инициатива Белого дома направлена то, чтобы манипулировать гражданами США.

"Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей", — заявила она в интервью Fox News.

Габбард отметила, что финансирование органа, занимающегося пропагандой и цензурой, будет вестись за счёт налогов американских граждан.

Она напомнила, что власти США уже занимаются всем этим, однако сейчас им нужно формализовать этот процесс и вывести его на официальный уровень. Габбард увидела во всей этой ситуации положительная сторона, поскольку теперь Белый дом обнародовал свои планы, и американцы могут отвергнуть эту инициативу.