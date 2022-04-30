Глава Сербии объяснил, при каких условиях введёт антироссийские санкции

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что примет решение о санкциях против РФ только в интересах страны.

Он объяснил, что примет решение о санкциях против России 6 мая.

"Что касается нашего введения санкций, я об этом больше и основательнее скажу 6 мая, но все, что могу вам сказать, это то, что Сербия приняла свои заключения на заседании Совета нацбезопасности страны", — объяснил Вучич.

Он вспомнил слова американского дипломата Генри Киссинджера, который говорил, что не бывает дружбы в международной политике, а есть только интересы.

Сербский президент отметил, что не намерен "ни перед кем оправдываться": ни перед американцами, ни перед европейцами, ни перед русскими.

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее призвал пересмотреть планы вступлении страны в Евросоюз. Причиной такого решения стало давление со стороны Запада в вопросе введения антироссийских санкций.